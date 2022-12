Tote Frau in Dresden gefunden - Verbindung zu Geiselnahme

Die Polizei meldet am Samstagvormittag eine Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt. In Prohlis wurde am Morgen eine tote Frau gefunden. Beides steht offenbar in einem Zusammenhang.

Dresden - In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zudem in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit.

Tatverdächtig sei der 40-jährige Sohn der Frau. Die Polizei in Dresden hat nach eigenen Angaben telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer. Der Mann soll sich am Samstag in einem Raum in der Dresdner Altmarkt-Galerie verschanzt haben.

Die Polizei bat wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen.

Die Altmarkt-Galerie ist ein Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt. Sie ist benannt nach dem Dresdner Altmarkt, an dem das Gebäude liegt.