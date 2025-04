In einem Wald bei Bienenbüttel im Landkreis Uelzen wird die Leiche einer Frau gefunden. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Bienenbüttel - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald im Landkreis Uelzen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft die Identität mit Hilfe einer Obduktion klären. Die Frau ist den Angaben der Polizei zufolge zwischen 60 und 70 Jahre alt. Sie wurde am Sonntag in Bienenbüttel zwischen den Ortsteilen Steddorf und Rieste gefunden.

Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, hieß es. Es werde weiter ermittelt. Die Obduktion solle nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg und dem Amtsgericht Lüneburg in den kommenden Tagen erfolgen.