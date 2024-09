Wassersportler finden an einem Flussufer in Brandenburg an der Havel eine Leiche. Die Polizei hält ein Unglück für wahrscheinlich.

Tote Frau an Ufer in Brandenburg an der Havel entdeckt

Brandenburg an der Havel - Ruderbootfahrer haben am Ufer eines kleinen Flusses in Brandenburg an der Havel eine tote Frau entdeckt. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus, wie sie mitteilte. Demnach trieb die leblose Frau heute Morgen im Uferbereich des Nebenarms der Niederhavel, der Näthewinde. Rettungskräfte bargen die Frau, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei wohnte die Frau in Brandenburg an der Havel. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.