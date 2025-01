Tote bei Wohnungsbrand in Weißwasser

Eine 84-Jährige wurde bei einem Brand in Weißwasser tot gefunden. (Symbolbild)

Weißwasser/Oberlausitz - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Weißwasser (Landkreis Görlitz) tot gefunden worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war zunächst unbekannt, weshalb das Feuer am Montagabend in der Wohnung der 84-Jährigen ausbrach. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde die Seniorin tot aus der betroffenen Wohneinheit geborgen. Weitere Details zu den Hintergründen sowie der Todesursache gab es vorerst nicht. Die restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien weiterhin bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei.