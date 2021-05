Torsten Sträter beklagt Vernachlässigung der Alttagssprache

Bad Vilbel

Komiker Torsten Sträter („Sträter“, „LOL“) beklagt sich über eine Vernachlässigung der deutschen Alltagssprache.

„Mir ist bei Ebay-Kleinanzeigen klar geworden, dass die Zivilisation am Abgrund steht, was Sprache angeht“, sagte der Mann mit der markanten Mütze in der Sendung „Silvia am Sonntag“ des privaten Rundfunksenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Daher freut es den Sprachliebhaber nach eigenen Angaben umso mehr, „wenn jemand schön spricht und schreibt“. Auch wenn er selbst gern mit Sprache umgeht - schauspielern könne und wolle er nicht. „Auch wenn ich synchronisiere, brauche ich im Studio achtmal so lange wie Kollegen, die diesen Beruf gelernt haben“, sagte er.