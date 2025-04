Erst im März wüteten Dutzende Stürme in Teilen der USA, mindestens 40 Menschen verloren ihr Leben. Nun sind einige der damals betroffenen Gebiete erneut bedroht.

Tornados in den USA hinterlassen Zerstörung

Das Ausmaß der Schäden der Tornados in gleich mehreren US-Bundesstaaten ist noch unklar.

Atlanta - Mehrere Tornados sind über den Süden und Mittleren Westen der USA gezogen und haben Medienberichten zufolge Häuser und Farmen zerstört. Im Bundesstaat Missouri kam ein Mensch ums Leben, wie der zu CBS gehörende lokale US-Sender KFVS unter Berufung auf die dortige Autobahn-Polizei berichtete. Ob sein Tod direkt mit den Stürmen zusammenhänge, sei aber noch unklar. Zudem soll es im Bundesstaat Kentucky mehrere Verletzte beim Einsturz eines Gebäudes gegeben haben.

Von Ohio im Mittleren Westen bis Mississippi im Südosten der USA steht ein Gebiet mit etwa 14 Millionen Menschen laut CNN unter einer Tornadobeobachtung - das ist die Vorstufe zu einer Tornadowarnung, wie die staatliche US-Wetterbehörde NOAA auf ihrer Webseite schreibt. Für einzelne Gebiete wie etwa die Gegend um Nashville in Tennessee sprach diese auch eine Tornadowarnung aus.

Auch Warnungen vor Hochwasser

Wetterexperten warnten ferner vor möglichem Hochwasser von Ohio bis in den äußersten Nordosten von Texas: Eine der größten Gefahren, die diese Stürme mit sich brächten, seien neben Tornados und Hagel sintflutartige Regenfälle, die zu katastrophalen Überschwemmungen führen könnten, schrieb CNN dazu.

Besonders in Missouri und Arkansas hätten die Stürme Häuser und Farmen zerstört, berichtete CNN. Im Bundesstaat Indiana sei ein Funkturm umgestürzt. Zudem entwurzelten heftige Winde vielerorts Bäume. In mehreren Staaten im mittleren Süden wie Tennessee, Mississippi oder Arkansas wurden Notunterkünfte eingerichtet und geöffnet, wie der TV-Sender Fox News berichtete.

Tornados können das ganze Jahr über auftreten

Erst im März hatten schwere Unwetter im Süden und Mittleren Westen mindestens 40 Menschenleben gefordert. Schon damals war unter anderem der Bundesstaat Missouri stark betroffen. In acht Bundesstaaten - neben Missouri Arkansas, Mississippi, Louisiana, Illinois, Tennessee, Alabama und Indiana - wurden damals insgesamt rund 80 Tornados gemeldet, Dutzende wurden als solche bestätigt. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst durchschnittlich ungefähr 45 Tornados pro Jahr.

Tornados können in den USA gemäß der US-Wetterbehörde grundsätzlich zu jeder Jahreszeit auftreten. Je nach geografischer Lage gibt es aber Monate, in denen sie besonders häufig vorkommen. Sie entstehen bei großen Temperaturunterschieden und treten häufig zusammen mit Gewittern auf. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis in Bodennähe.