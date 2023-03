Oschatz - Zwei junge Frauen stehen im Verdacht, das Tor des Polizeireviers in Oschatz (Kreis Nordsachsen) mit einer Kette und einem Seil versperrt zu haben. Die Beamten bemerkten es, als sie am Freitagabend mit dem Streifenwagen zu einem Einsatz wollten und das elektrische Tor nicht aufging. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind eine 20- und eine 23-Jährige tatverdächtig. Gegen sie werde wegen des versuchten Zerstörens von wichtigen Arbeitsmitteln und der Behinderung von hilfeleistenden Personen ermittelt.