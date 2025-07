Union verliert im fünften Testspiel zum ersten Mal. Bereits am Dienstag steht der nächste Test an.

Fürth - Union Berlin hat in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage im fünften Testspiel kassiert. Beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth musste die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart vor 6.322 Besuchern im Fürther Ronhof, darunter rund 300 Union-Fans, eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Union merkte man die Belastung der letzten Tage an. Für Fürth war es die Generalprobe vor dem Punktspielstart am 3. August (13 Uhr) gegen Dynamo Dresden.

Im Spiel habe sein Team wenig zugelassen, dann ein „Tor des Monats“ gegen sich bekommen, sagte Baumgart über den Siegtreffer des Fürthers Branimir Hrgota in der 54. Minute. „Für mich war es ein normales Vorbereitungsspiel und es wäre auch nicht anders gewesen, wenn wir 1:0 gewonnen hätten. Die dritte Woche einer Vorbereitung ist oft die, in der man in ein erstes Loch fällt, dafür haben es die Jungs heute gut gemacht.“

Am Dienstag gegen Schweinfurt

Bei den Berlinern fehlten mit Livan Burcu, Stanley Nsoki, Oliver Burke, David Preu, Oluwaseun Ogbemudia, Aljoscha Kemlein und Woo-Yeong Jeong einige verletzte, angeschlagene oder im Aufbautraining befindliche Akteure. Sie schauten sich die Partie von der Tribüne aus an.

Das zweite und letzte Testspiel während des bis zum kommenden Freitag dauernden Trainingslagers findet am Dienstag im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach gegen Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 statt (15.30 Uhr).