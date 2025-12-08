Nach dem 0:6 in Leipzig muss Eintracht Frankfurt ausgerechnet beim großen FC Barcelona ran. Trainer Toppmöller fordert Leidensfähigkeit. Unterdessen wird die Stürmer-Not bei den Hessen immer größer.

Frankfurt/Main - Dino Toppmöller hat die Profis von Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona in die Pflicht genommen. „Es ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, die es momentan im europäischen Fußball gibt. Da kommt eine gewaltige Offensivwucht auf uns zu. Das Wichtigste wird sein, dass wir mental stark sind. Wir müssen bereit sein, 90 Minuten zu leiden“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Anders als beim jüngsten 0:6-Debakel in Leipzig müssten im Camp Nou „Einstellung, Körpersprache und Einsatz“ stimmen, forderte Toppmöller. Auch Routinier Mario Götze appellierte, „an die Leistungsgrenze zu gehen und mehr als einhundert Prozent zu geben. Wir müssen voll da sein, denn Barcelona hat eine sensationell gute Mannschaft.“

Batshuayi fällt lange aus

Zu allem Überfluss ist die Stürmer-Not bei den Hessen noch größer geworden. Wie die Eintracht mitteilte, hat sich Michy Batshuayi am vergangenen Samstag in Leipzig einen Mittelfußbruch zugezogen und ist bereits operiert worden. „Er wird dementsprechend ausfallen“, sagte Toppmöller.

Immerhin steht Offensivspieler Ansgar Knauff wieder zur Verfügung. Der 23-Jährige nahm nach überstandener Erkältung am Abschlusstraining teil und dürfte im Camp Nou wohl von Beginn an auflaufen, da mit Jonathan Burkardt ein weiterer Stürmer verletzt ausfällt. „Er hat grünes Licht gegeben und ist eine Option für die Startelf“, sagte Toppmöller.

Im Kader steht auch wieder Mittelfeldspieler Can Uzun. Nach seiner längeren Pause wegen einer Muskelverletzung könne der 20-Jährige laut Toppmöller aber nur eine Joker-Rolle einnehmen. „Da kann er aber ein wichtiges Puzzleteil sein“, sagte der Eintracht-Trainer.