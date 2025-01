Schon ein Remis reicht Eintracht Frankfurt gegen die AS Rom und Mats Hummels sicher für den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Auf Patzer der Konkurrenz will sich die Eintracht nicht verlassen.

Eintracht Frankfurt mit Trainer Dino Toppmöller benötigt in der Europa League gegen AS Rom ein Unentschieden, um aus eigener Kraft den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.

Rom - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat vor dem Duell mit Mats Hummels vom früheren Fußball-Weltmeister geschwärmt. „Ich bin ein bekennender Mats-Hummels-Fan. Er ist einfach ein überragender Abwehrspieler, der mit einer grandiosen Spielübersicht die komplette Defensive steuern kann“, sagte der Coach vor dem Europa-League-Spiel bei Hummels' italienischem Club AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+). „Er ist halt schon sehr schlau“, fügte der 44-Jährige hinzu.

Mit einem Remis oder einem Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase würde die Eintracht den direkten Einzug ins Achtelfinale aus eigener Kraft perfekt machen.

Selbst bei einer Niederlage stehen die Chancen gut, dass die Hessen der unliebsamen Zwischenrunde in dem neuen Europapokal-Modus aus dem Weg gehen. Dafür benötigt die SGE als aktueller Tabellenzweiter im Rennen um die Top Acht einen Patzer der Konkurrenz.

Toppmöller warnt: „Nicht zu sehr in Sicherheit wiegen“

„Wir sollten uns da nicht zu sehr in Sicherheit wiegen“, warnte Toppmöller trotz der guten Ausgangslage. Man wisse um die Schwere der Aufgabe „gegen eine sehr gute Mannschaft, gegen eine sehr erfahrene Mannschaft“.

Auf mögliche Rechenspiele will sich Toppmöller nicht einlassen - zumindest erst einmal nicht. „Natürlich müssen wir das auch alles auf dem Schirm haben. Aber der Fokus ist jetzt erst mal auf uns, auf unserem Spiel. Und dann werden wir in der Halbzeit mal schauen, was die Ergebnisse machen.“