Unfallhelfer sind machtlos: Mensch verbrennt in Auto auf B70 bei Geeste

Geeste - Ein Mensch ist nach einem Verkehrsunfall bei Geeste (Landkreis Emsland) in einem brennenden Auto gestorben. Aus zunächst unbekannter Ursache war der Wagen am frühen Donnerstag auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Abfahrt Varloh in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Noch während die Person am Steuer des Autos eingeklemmt war, fing das Fahrzeug Feuer. Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen. Die Person verbrannte im Unfallwrack und starb noch an der Unfallstelle. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Nähere Angaben zu den Beteiligten sowie zum Sachschaden gab es zunächst nicht.