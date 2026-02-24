weather wolkig
  3. Unfälle: Tödlicher Verkehrsunfall in Berlin

Er kommt mit seinem Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum: In Tempelhof-Schöneberg ist ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Von dpa 24.02.2026, 01:46
Das Auto krachte laut Polizei in einen Baum. (Symbolfoto)
Das Auto krachte laut Polizei in einen Baum. (Symbolfoto)

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Das Auto sei kurz vor Mitternacht auf dem Mariendorfer Damm von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Bergung war die Straße vorübergehend gesperrt.