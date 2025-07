Rhauderfehn - Bei der Kollision mit einem Baum ist in Rhauderfehn (Landkreis Leer) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der 71-Jährige am Sonntagnachmittag unterwegs, als er aus noch nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen waren den Angaben zufolge nicht an dem Unfall beteiligt.