Bei einem Verkehrsunfall ist eine 81-jährige Frau in Uebigau-Wahrenbrück ums Leben gekommen (Symbolbild).

Uebigau-Wahrenbrück - Eine 81-jährige Beifahrerin ist beim Aufprall eines Autos gegen einen Baum in Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster ums Leben gekommen. Der 83-jährige Fahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 101 im Ortsteil Winkel nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto gegen den Baum gestoßen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten versucht, die Frau wiederzubeleben, ein Arzt habe aber nur noch ihren Tod feststellen können. Der Fahrer sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B101 war laut Polizei zwischenzeitlich an der Unfallstelle komplett gesperrt.