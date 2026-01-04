Nach einem schweren Zusammenstoß bei winterlichen Straßenverhältnissen erliegt ein Mann seinen Verletzungen. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Zwönitz - Bei einem Verkehrsunfall in Zwönitz (Erzgebirgskreis) ist ein 43-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge war der Mann am Samstagnachmittag in Richtung Elterlein unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet, sich drehte und in den Gegenverkehr geriet. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse könnte den Einsatzkräften zufolge Glätte den Unfall ausgelöst haben.

Der Wagen kollidierte mit dem Auto einer 72-Jährigen, die in der Folge gegen die Leitplanke prallte. Zudem wurde ein dahinter fahrendes Auto eines 47-Jährigen in den Unfall verwickelt. Sowohl das Fahrzeug des 43-Jährigen als auch das des 47-Jährigen landeten im Straßengraben.

Der 43-Jährige und seine 31 Jahre alte Beifahrerin wurden aus dem Auto geschleudert und erlitten lebensbedrohliche Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, der Fahrer erlag den Angaben zufolge dort seinen Verletzungen. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße blieb bis in den späten Abend gesperrt.