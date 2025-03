Artern - Eine gemeinsame Ausfahrt von etwa 70 Simson-Mopedfahrern in Nordthüringen ist mit einem schweren Unfall geendet. Ein 21-Jähriger kam ums Leben, zwei 16-Jährige erlitten schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Mopeds der drei jungen Leute waren den Angaben nach beim Fahren im Konvoi im Kyffhäuserkreise bei Artern am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern und dadurch aneinander geraten.

Durch die Kollision sei der 21-Jährige so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sanitäter brachten die beiden schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Sie schwebten nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Unfallursache werde noch ermittelt.

Schwer verletzt wurde ebenfalls am Samstag ein 17 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 285 zwischen Langenfeld und Urnshausen im Wartburgkreis. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin wollte laut Polizei von der Bundesstraße nach links abbiegen. Der Motorradfahrer habe sie in diesem Moment überholen wollen und es sei zur Kollision gekommen, so die Polizei. Er wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber nach Erfurt ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.