Bei einem Unfall auf einer Baustelle im Vogtland ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Arbeitsunfall aus.

Plauen - Auf einer Baustelle in Plauen ist ein Arbeiter etwa sechs Meter tief in den Tod gestürzt. Der Portugiese sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handle es sich um einen Arbeitsunfall. Zum genauen Hergang werde noch ermittelt, hieß es. Es sei auch ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz gekommen, um Augenzeugen zu betreuen.