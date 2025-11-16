Was führte zu einem tödlichen Streit zwischen zwei mutmaßlichen Kollegen und Nachbarn im Kreis Oldenburg? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Großenkneten - Ein junger Mann soll seinen Arbeitskollegen in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) getötet haben. Die Ermittler nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Er soll im gleichen Haus wie das 32-jährige Opfer gelebt haben.

Am frühen Sonntagmorgen riefen Anwohner wegen einer Auseinandersetzung die Polizei. Bei dem Streit kam der 32-Jährige nach Angaben der Polizei ums Leben. Die Ermittler nannten zunächst keine weiteren Details zur Tat und den Hintergründen.