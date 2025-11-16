Konflikt im Kreis Oldenburg Tödlicher Streit unter mutmaßlichen Arbeitskollegen
Was führte zu einem tödlichen Streit zwischen zwei mutmaßlichen Kollegen und Nachbarn im Kreis Oldenburg? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.
16.11.2025, 16:17
Großenkneten - Ein junger Mann soll seinen Arbeitskollegen in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) getötet haben. Die Ermittler nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Er soll im gleichen Haus wie das 32-jährige Opfer gelebt haben.
Am frühen Sonntagmorgen riefen Anwohner wegen einer Auseinandersetzung die Polizei. Bei dem Streit kam der 32-Jährige nach Angaben der Polizei ums Leben. Die Ermittler nannten zunächst keine weiteren Details zur Tat und den Hintergründen.