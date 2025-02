Ein Autofahrer hält in zweiter Reihe, blockiert dadurch einen Parkplatz. Es kommt zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Schließlich zieht einer ein Messer.

Berlin - Rund sieben Monate nach einem tödlichen Streit um eine Parklücke will das Berliner Landgericht im Prozess gegen einen 30-Jährigen heute (12.00 Uhr) das Urteil verkünden. Dem angeklagten Deutschen wird Totschlag zur Last gelegt, er soll einem 37 Jahre alten Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Weil das Opfer mit seinem Auto im Juli vergangenen Jahres in Berlin-Gesundbrunnen in zweiter Reihe vor einem freien Parkplatz hielt und diesen dadurch blockiert haben soll, kam es laut Anklage zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Der Angeklagte habe die Auseinandersetzung von seinem Auto aus wahrgenommen, sei ausgestiegen und habe sich eingemischt. Es sei zu einer Rangelei gekommen, dann habe der 30-Jährige ein Messer gezogen. Im Prozess gestand er die Tat und sagte, er habe aus Angst um seinen Vater gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn eine Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten gefordert, die Verteidiger plädierten auf eine Strafe von nicht mehr als fünfeinhalb Jahren.