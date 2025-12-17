Ein Mann kommt nach einem Sturz ins Wasser ums Leben. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der mutmaßlichen Tötung soll ein Diebstahl vorausgegangen sein.

Knapp sechs Monate nach dem tödlichen Sturz eines 62-Jährigen in den Teltowkanal in Berlin-Neukölln kommt ein 59-Jähriger wegen Mordes vor Gericht. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem tödlichen Sturz eines 62-jährigen Mannes in den Berliner Teltowkanal beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) ein Prozess wegen Mordes. Angeklagt ist ein 59-Jähriger. Er soll das Opfer am 30. Juni dieses Jahres zunächst beim Einkaufen in einem Supermarkt im Stadtteil Neukölln beobachtet, den Mann dann verfolgt, bestohlen und die steile Böschung des Kanals hinuntergestoßen haben.

Zeugen hatten den Sturz des Mannes beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Diese bargen ihn noch lebend, kurze Zeit später starb er aber im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter soll ein Mobiltelefon und eine Tasche mitsamt Portemonnaie erbeutet haben. Er muss sich nun wegen Mordes aus Habgier und in Verdeckungsabsicht sowie wegen räuberischen Diebstahls mit Todesfolge verantworten. Das Berliner Landgericht hat bislang acht Verhandlungstage bis zum 11. Februar terminiert.