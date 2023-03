Berlin - Nach dem tödlichen Fahrradunfall in Berlin-Charlottenburg, bei dem ein Radfahrer gegen eine plötzlich geöffnete Taxitür fuhr, ermittelt die Berliner Polizei wegen fahrlässiger Tötung. Im Verdacht steht der 71 Jahre alte Fahrgast des Taxis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall am Montag in der vergangenen Woche auf der Kantstraße Ecke Wielandstraße beobachtet haben. Der Fahrgast hatte die hintere rechte Tür geöffnet, um auszusteigen. Der Radfahrer, der von hinten auf dem Radweg kam, fuhr gegen die Tür und verletzte sich schwer. Der 50-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus.