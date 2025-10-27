Warum kam ein Autofahrer im Heidekreis von der Straße ab? Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall. Der Mann starb noch am Unfallort.

Soltau - Ein 54-Jähriger ist mit seinem Auto im Heidekreis gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war am Montagvormittag mit dem Auto auf einer Kreisstraße in Richtung Soltau unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Warum er von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle.