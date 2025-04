Bad Nauheim - Zwei Kreidekreise der Spurensicherung auf dem Bürgersteig zeugen von der Bluttat im hessischen Kurort Bad Nauheim. Am Tag nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in einem Wohngebiet am Stadtrand sucht die Polizei immer noch mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Schützen. Zu den offenen Fragen nach der Identität der Opfer und dem möglichen Motiv schweigen die Ermittler am Ostersonntag.

Viele Fragen offen

Die Polizei ermittelt nach der Tat weiter mit zahlreichen Kräften zu den Hintergründen. Bislang wurde nur bekannt, dass es sich bei den Opfern um Männer handelt - alle weiteren Fragen beantwortete die Polizei zunächst nicht.

Im Hauseingang am Tatort sieht man noch die Spuren der Bluttat. Nachbarn in der Wohnsiedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern sind geschockt und besorgt, einige verlassen nur ungern ihre Wohnungen. Ihre Namen wollen die Menschen, die am Ostersonntag mit Hunden oder zu einem Ausflug unterwegs sind, nicht nennen. Viele von ihnen hatten am Tag zuvor die Schüsse gehört.

Anwohner sind beunruhigt und schockiert

Ein Mann in dem Wohngebiet mit mehreren Mehrfamilienhäusern in der Nähe eines Schwimmbads findet es besonders beunruhigend, dass so wenig über die Tat bekannt gegeben wird. „Das ist ein Ostern unter Angst“, sagt eine Frau.

Der Schütze ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Nicht ganz sicher ist auch, ob es wirklich nur ein Täter ist. „Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit“, hatte die Polizei jedoch kurz nach der Tat versichert.

Die beiden Männer waren am späten Nachmittag des Karsamstags leblos auf dem Rasen vor einem der Mehrfamilienhäuser gefunden worden. Mehrere Nachbarn hatten die Schüsse gehört und auch die Polizei alarmiert.

Die Ermittler schweigen

Ein Polizeisprecher sagte am Samstag: „Wir haben bislang Hinweise auf einen Täter, können aber nicht ausschließen, dass natürlich auch andere Personen an der Tat beteiligt sind.“ Am Ostersonntag äußerten sich die Ermittler zunächst gar nicht.

Ein Polizeiwagen stand noch vor dem dreistöckigen Haus. Bad Nauheim liegt in der Wetterau zwischen Frankfurt am Main und Gießen und hat mehr als 30.000 Einwohner.

Er habe gesehen, wie eine Person regungslos auf dem Rasen gelegen habe, berichtete ein Anwohner. Es sei wohl versucht worden, diesen Menschen wiederzubeleben. Ein anderer Anwohner habe die Szene vom Balkon aus gesehen und den Flüchtigen verfolgen wollen, berichtete der Mann. Er sei aber von seiner Frau daran gehindert worden.