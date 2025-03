Tödliche Messerstiche in Burg: Prozess gegen fünf Männer

Stendal/Burg - Fünf Männer, die einen 45-Jährigen in Burg (Jerichower Land) getötet haben sollen, müssen sich ab heute (9 Uhr) am Landgericht Stendal verantworten. Der Syrer war im vergangenen September mit mehreren Messerstichen getötet und blutüberströmt auf der Straße von Passanten gefunden worden. Trotz sofortiger Hilfe starb der Mann, der als Schneider in Burg arbeitete, noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 18 bis 26 Jahre alten Angeklagten Totschlag vor. Sie sollen dem Opfer wegen angeblicher Geldschulden aufgelauert haben. Der Hauptangeklagte ist Iraner, die anderen kommen aus Syrien.