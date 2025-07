Berlin - Nach dem Tod eines 62-jährigen Mannes, der in Neukölln in den Teltowkanal gestürzt war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 58-Jährige soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, damit ein Haftbefehl erlassen werden kann. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen demnach am Dienstagabend in einem Imbiss in der Hermannstraße in Neukölln fest. Der Mann steht im Verdacht, für den Tod des 62-Jährigen verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft insbesondere zu Details und Hintergründen der Tat werden fortgesetzt.

Zeugen hatten am Montagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann auf Höhe der Britzer Brücke in Neukölln in den Teltowkanal stürzte und unterging. Einsatzkräfte retteten und reanimierten ihn zunächst, der Mann starb jedoch im Krankenhaus.