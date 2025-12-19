Nach einem Streit in Mansfeld starb am Mittwochabend ein 49-Jähriger. Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts gegen einen 61-Jährigen haben sich laut Polizei nicht bestätigt.

Der 61-Jährige, gegen den zwischenzeitlich wegen eines Tötungsdelikts ermittelt worden war, wurde laut Polizei aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. (Symbolbild)

Mansfeld - Ein 49-Jähriger in Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) soll durch einen Sturz tödlich am Kopf verletzt worden sein. Der Polizei zufolge erhärtete sich der Verdacht wegen eines Tötungsdelikts durch einen 61-Jährigen nicht. Er sei aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Am Donnerstag waren ein 49-Jähriger und ein 61-Jähriger in einen Streit geraten. Als die Polizei eintraf, fanden sie den 49-Jährigen mit einer stark blutenden Kopfverletzung. Der Mann sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz Reanimationsversuchen durch den Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr geholfen werden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zeigen rechtsmedizinische Untersuchungen, dass der Sturz die tödlichen Verletzungen verursacht hatte. Infolge einer körperlichen Auseinandersetzung seien der 49-Jährige und der 61-Jährige gestürzt. Es wird weiter dazu ermittelt, wie es zu der Auseinandersetzung der beiden Männer kam.