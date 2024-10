Titelverteidiger Neuseeland startet stark in America’s Cup

Barcelona - Titelverteidiger Neuseeland hat den Auftakt im Finale um den America’s Cup dominiert. Die „Taihoro“ liegt vor Barcelona im Segel-Duell mit der „Britannia“ nach den ersten Rennen 2:0 vorn. Neuseelands Co-Piloten Peter Burling und Nathan Outteridge sowie ihre Crew kontrollierten den ersten Lauf und siegten mit 41 Sekunden und mehr als 400 Metern Vorsprung. Das zweite Rennen verlief anfangs umkämpfter, am Ende setzten sich die Neuseeländer erneut souverän mit 27 Sekunden und 300 Metern Vorsprung durch.

„Das war nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten. Die Kiwis haben zwei wirklich gute Rennen gesegelt“, sagte „Britannia“-Steuermann Ben Ainslie. „Ich bin aber zuversichtlich, dass das Team Antworten darauf findet und wir morgen zurückkehren und Punkte fürs Konto sammeln können“, fügte er hinzu.

Neuseeländer und Briten wollen jeweils ein neues America’s-Cup-Kapitel schreiben: Die insgesamt viermaligen Cup-Sieger vom Emirates Team New Zealand könnten die wichtigste Silberkanne des Segelsports als erstes Team dreimal in Folge gewinnen. Die „Britannia“-Co-Piloten Ben Ainslie und Dylan Fletcher haben den ersten britischen Sieg in der 173-jährigen Cup-Geschichte im Visier.

Die America's-Cup-Premiere fand 1851 vor der südenglischen Isle of Wight statt. Das 37. Duell um die Kanne wird am Sonntag mit den Rennen drei und vier fortgesetzt. Den America's Cup gewinnt das Team, das zuerst sieben Siegpunkte holt.