In Wien wird das Final Four der European League im Handball ausgelost. Der THW Kiel trifft im Semifinale auf das einzige Team der Endrunde, das nicht aus Deutschland kommt.

Wien - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale der Handball-European-League auf den Bundesligarivalen MT Melsungen. Der THW Kiel bekommt es mit dem französischen Vertreter Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung des Final Four bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Die Endrunde wird am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgespielt.

In Flensburg, Kiel und Montpellier haben drei frühere Champions-League-Sieger die Reise in die Hansestadt gebucht. Für Melsungen ist das Erreichen des Final Four im zweitwichtigsten Europapokal der bislang größte internationale Erfolg in der Vereinsgeschichte.

113. Derby zwischen Flensburg und Kiel im Finale möglich

Sollten sich die SG und der THW in ihren Halbfinals durchsetzen, würde es im Finale zum 113. Schleswig-Holstein-Derby zwischen den beiden Clubs kommen. Gegen Melsungen hat Flensburg in dieser Saison aber zwei von drei Spielen verloren. Kiels Bilanz gegen Montpellier liegt bei neun Siegen und drei Niederlagen in insgesamt zwölf Spielen. Zuletzt schalteten die Norddeutschen die Franzosen im vergangenen Jahr im Viertelfinale der Champions League aus.