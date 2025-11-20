In Sachsen-Anhalt rät das Innenministerium in der Weihnachtszeit zu Vorsicht: Taschendiebe nutzen volle Märkte und Einkaufsstraßen aus – einfache Schutzmaßnahmen können helfen.

Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt gibt Tipps gegen Taschendiebstahl in der Weihnachtszeit. (Symbolbild)

Magdeburg - Beim Weihnachtsbummel ist Vorsicht geboten: Laut Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt sind besonders stark besuchte Weihnachtsmärkte und Einkaufsstraßen ein beliebtes Ziel für Taschendiebe.

Das Ministerium appelliert daher an die Bevölkerung, einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. „Schon einfache Schutzmaßnahmen können verhindern, dass die Freude an der Weihnachtszeit durch einen Diebstahl getrübt wird“, so Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). In Sachsen-Anhalt gab es laut Kriminalstatistik der Polizei im Jahr 2024 insgesamt 619 Taschendiebstähle – gut 40 Prozent weniger als 2023 (1.037 Fälle).

Aufmerksamkeit für Wertsachen

Die Landespolizei empfiehlt, nur so viel Bargeld mitzuführen, wie wirklich benötigt wird, Geld und Karten nah am Körper zu tragen und Taschen stets verschlossen zu halten. Handtaschen und Jacken sollten nie unbeaufsichtigt bleiben. In Menschenmengen gilt besondere Aufmerksamkeit für Wertsachen.