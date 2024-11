London - Er war immer wieder der Verdächtige: Der aus vielen britischen Krimis bekannte Schauspieler Timothy West ist tot. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Familie. Dem deutschen Publikum ist er etwa durch Gastauftritte in den beliebten Krimireihen „Inspector Barnaby“ und „Agatha Christie's Poirot“ bekannt.

„Nach einem langen und außergewöhnlichen Leben auf und neben der Bühne ist unser geliebter Vater Timothy West gestern Abend friedlich im Schlaf gestorben. Er war 90 Jahre alt“, zitierte PA aus einer Mitteilung der Angehörigen.

Lesen Sie auch: Sportler, Musiker, Politiker: Diese Prominenten sind im Jahr 2024 gestorben

Rollen in „Inspector Barnaby“ und „Agatha Christie's Poirot“

Der im nordenglischen Bradford geborene Brite war seit Ende der 1950er Jahre in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen. Häufig spielte er meisterhaft die Rolle des Schurken oder Verdächtigen.

In einer seiner bekanntesten Rollen war es aber anders: Bei dem britisch-französischen Thriller „Der Schakal“ (Originaltitel: „The Day of the Jackal“) von 1973 verkörperte West in einem prominenten Auftritt einen smarten Top-Polizisten an der Spitze eines Ermittlerteams. Die Beamten jagen einen Auftragsmörder, der auf den französischen Präsidenten Charles de Gaulle angesetzt. Das Gesicht des Killers kennt bis kurz vor Schluss keiner. Diese Fassung unter der Regie von Fred Zinnemann gilt als die gelungenste Verfilmung des Bestsellers von Frederick Forsyth.

Er spielte bei der britischen „Lindenstraße“ mit

Timothy West spielte meisterhaft Schurken und Verdächtige. (Archivbild) Philip Toscano/PA Wire/dpa

West trat in den Seifenopern „Coronation Street“ (das britische Vorbild der „Lindenstraße“) und „Eastenders“ auf. In Großbritannien sehr populär war eine TV-Doku-Serie mit dem Titel „Great Canal Journeys“, in der er mit seiner Frau Prunella Scales und Freunden in Hausbooten durch das von Kanälen durchzogene England reiste. Der Charakterdarsteller stand immer wieder in Shakespeare-Inszenierungen auf der Theaterbühne.