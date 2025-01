Influencer in Lebensgefahr

Florida. - Der amerikanische TikTok-Star David Orin bringt sich regelmäßig für seine Fans in Lebensgefahr. Er dreht für seine mehr als vier Millionen Abonnenten Videos mit gefährlichen und teilweise auch giftigen Wildtieren.

In seinen Kurzvideos zeigt er in Florida heimische Tiere, die wir in Deutschland nur aus dem Zoo kennen. Doch manchmal kommt es zu Unfällen. Die Begegnung mit einer Diamant-Klapperschlange hätte ihn fast das Leben gekostet.

Amerikanischer TikToker überlebt Biss von Klapperschlange: Ärzte retten sein Leben

In einem Video erklärt der Amerikaner, dass er ein Video für seinen YouTube-Kanal drehen wollte, als er plötzlich von einer giftigen Klapperschlange ins Bein gebissen wurde. Er habe das Reptil nicht gesehen.

Seine Freunde brachten ihn ins Krankenhaus, wo ihm das nötige Gegengift gespritzt wurde. Der Zustand des Influencers verschlechterte sich jedoch weiter und er befürchtete, dass sein Bein amputiert werden muss.

Insgesamt verabreichten ihm die Ärzte rekordverdächtige 88 Ampullen des Gegenmittels. Damit retten sie nicht nur sein Leben, sondern auch sein Bein.

YouTuber bleibt furchtlos und verteidigt die Reptilien auf Instagram

In einem Post auf Instagram erklärt David Orin, dass er weiterhin Videos mit Schlangen machen möchte und er durch den Unfall keine Angst vor ihnen bekommen habe.

In seinem Beitrag weist er darauf hin, dass die Klapperschlange ihn als Bedrohung empfand und sich schützen wollte.