Halle (Saale)/Magdeburg. - Bestürzung und Trauer: Der Tod der 23-jährigen TikTokerin Tatjana Klingler und das Schicksal ihres kleinen Sohnes Joshua bewegt zahlreiche Menschen. Die junge Frau war bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben, wie ihr Ehemann Thorty auf Instagram mitgeteilt hatte. Grund war laut der Familie vermutlich eine Fruchtwasserembolie.

"Tati hat nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich aufgrund einer sehr selten vorkommenden und nicht vorhersehbaren Fruchtwasserembolie die Geburt ihres Sohnes am Samstag, den 06.07.2024 nicht überlebt", heißt es auf der Spendenseite, die die Familie eingerichtet hat. "Weder sie noch ihr Sohn hatten die Möglichkeit, sich auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben zu sehen, zu berühren und zu riechen."

Familie startet Spendenaktion nach Tod von Tatjana Klingler

Da man nicht wisse, ob Joshua durch die Komplikationen Schäden davontrage, wolle man "dem kleinen Mann nach seinem schweren Start ein finanzielles Polster" verschaffen, begründet die Familie ihren Spendenaufruf. Laut einem Beitrag von Ehemann Thorty auf TikTok, der inzwischen nicht mehr öffentlich zu sehen ist, wurde der Junge nach der Geburt ins künstliche Koma versetzt. Bis Freitagmittag wurden mehr als 13.000 Euro für die Familie gespendet.

Das Schicksal der Familie bewegt wohl auch deshalb so viele, weil Tatjana Klingler die Freude über ihre Schwangerschaft in den vergangenen Monaten auf TikTok mit ihren rund 10.000 Followern geteilt hatte. So verriet sie ihren Fans zum Beispiel, dass sie einen Jungen erwartet. Sie berichtete von den Kilos, die sie zugenommen hat. Und erzählte, dass sie ihren Babybauch vermissen werde.

TikTok-Star Tatjana Klingler ließ Fans an Schwangerschaft teilhaben

Noch kurz vor der Geburt postete sie ein Video aus dem Auto, das sie auf dem Weg zum Krankenhaus zeigt. "Wir sind in der Klinik und werden nun eingeleitet", schrieb die 23-Jährige zu dem Clip. Danach wurde es ruhig auf dem Kanal - bis Thorty die traurige Nachricht vom Tod seiner Frau veröffentlichte.

"Heute am 06.07.2024 ist unser Sohn Joshua Herbert Klingler geboren, aber leider musste seine Mama und meine geliebte Frau gehen, sie hat es leider nicht geschafft und reißt ein großes Loch in unsere Herzen", schrieb er in seinem emotionalen Post, der inzwischen nicht mehr öffentlich zu sehen ist. Die beiden hatten erst vor zweieinhalb Monaten geheiratet.