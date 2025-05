Magdeburg - Der Zoo Magdeburg freut sich über eine Seltenheit: Die Sibirische Tigerin Stormi hat gleich fünf Tigerbabys zur Welt gebracht. „Auch für uns sind so viele Tigerjungtiere erst einmal eine unerwartete Überraschung“, sagte Tierärztin Anna Hauffe. Normalerweise bringen Tigerweibchen zwei bis drei Jungtiere zur Welt. Gerade in den ersten Tagen und Woche könne noch viel schiefgehen, daher würden äußere Einflüsse so gut es geht vermieden, teilte der Zoo mit. Die Tiger-Fünflinge sind den Angaben zufolge bereits am Dienstag geboren worden. Für Tigerdame Stormi sei es die erste Geburt.

Der Sibirische Tiger ist vom Aussterben bedroht. Schätzungsweise gibt es weltweit etwa 5.600 freilebende Tiger.