Halle - Die Tigerdame Cindy ist am Montag im Bergzoo Halle eingeschläfert worden. Bei der einundzwanzigjährigen malaysischen Tigerin setzte am Morgen Nierenversagen ein, wie ein Sprecher des Zoos mitteilte. Cindys Gesundheitszustand habe sich am Wochenende deutlich verschlechtert, nach einer erneuten Untersuchung und Begutachtung sei daher gemeinsam beschlossen worden, das Tier zu erlösen. Das Weibchen in Halle war nach Angaben des Zoos die letzte Vertreterin dieser Unterart des Tigers in einem deutschen Zoo.