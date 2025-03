Bei einer Einreisekontrolle in Breitenau weckt eine Gitterbox auf dem Dach eines Fahrzeugs das Misstrauen der Polizisten. Im Kofferraum entdecken sie eine ungewöhnliche Ladung.

Tierschmuggel in Breitenau - 15 Hunde in Kofferraum entdeckt

Breitenau - Bei einer Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau haben Beamte im Kofferraum eines Autos 15 Hunde entdeckt. Auf dem Dach des Fahrzeugs war eine Gitterbox mit persönlichen Gegenständen befestigt, was die Beamten misstrauisch machte, so die Polizei.

Bei genauerer Kontrolle des Kofferraums fanden sie insgesamt 15 Hunde - darunter neun erwachsene Tiere und sechs Welpen der Rassen Französische Bulldogge und Cocker Spaniel. 13 Tiere - darunter die Hundemutter mit ihren Welpen - kamen ins Tierheim. Die Polizei hat gegen den 31-jährigen Fahrzeughalter ein Verfahren nach dem Tiergesundheitsgesetz eingeleitet.