Wer beim Final Four der Nations League in München und Stuttgart das EM-Gefühl aus dem Vorjahr aufleben lassen will, kann ab sofort Tickets erwerben. Die Preise stehen bereits fest.

München/Stuttgart - Fußballfans können seit heute Mittag Tickets für die Finalrunde der Nations League in München und Stuttgart erwerben. Das Ticketportal auf der UEFA-Website schließt am kommenden Donnerstag um 11.00 Uhr, verkündete die Europäische Fußball-Union.

Über die Preise hatte die UEFA die Fans bereits Ende März informiert. Demnach kosten die günstigsten Tickets 30 Euro, für die weiteren Tickets müssen Besucher je nach Partie zwischen 60 und 150 Euro bezahlen.

Im ersten Halbfinale trifft Deutschland in München auf Portugal (4. Juni, 20.45 Uhr), im zweiten duellieren sich Spanien und Frankreich in Stuttgart (5. Juni, 20.45 Uhr). Das Spiel um Platz drei findet ebenfalls in Stuttgart statt (8. Juni, 15.00 Uhr), das Finale am selben Tag abends in München (20.45 Uhr).

Deutsche Halbfinal-Tickets etwas teurer

Für das deutsche Halbfinalspiel kosten die Tickets 30 Euro (Fan-Kategorie), 75 Euro (Kategorie 2) oder 150 Euro (Kategorie 1). Karten für die Fan-Kategorie vergibt die UEFA in enger Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund vorab. Für das Endspiel gelten dieselben Preise. 90 Prozent der verfügbaren Karten gehen in den freien Verkauf.