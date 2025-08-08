Der Frauen-Fußball boomt. Kurz nach der EM in der Schweiz zeigt das auch die Ticketnachfrage für das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison. In München wird schon jetzt eine Bestmarke geknackt.

München - Die neue Bundesliga-Saison der Fußballerinnen wird mit einem Rekordspiel eröffnet. Für die Partie von Meister FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am 6. September in München wurden schon mehr als 40.000 Tickets verkauft. Damit wird die Begegnung in der Allianz Arena das bisherige Liga-Rekordspiel zwischen Köln und Frankfurt aus der Saison 2022/23 übertreffen - damals waren 38.365 Menschen ins Stadion gekommen.

„Uns erwartet eine unglaubliche Atmosphäre, eine Rekordkulisse. Das wird besonders“, sagte der neue Bayern-Trainer José Barcala in einer Vereinsmitteilung. Die Münchnerinnen treten nur zu ganz besonderen Anlässen in der Allianz Arena an - ihre reguläre Heimspielstätte ist am FCB-Campus.

Ein Rekord ist aber noch nicht erreicht

Um einen weiteren Rekord zu brechen, müssen allerdings noch einige Karten mehr verkauft werden: Das meistbesuchte Frauen-Spiel im deutschen Vereinsfußball ist das DFB-Pokal-Halbfinale aus der vorigen Saison zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen, zu dem 57.000 Fans in das ausverkaufte Volksparkstadion strömten.