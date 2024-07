Die Wartburg ist ein Symbol für den Tourismus in Thüringen.

Erfurt - Mit insgesamt 26.000 Euro ist der Thüringer Tourismuspreis 2024 dotiert. Bis Ende September laufe der Wettbewerb um die Preisgelder in verschiedenen Kategorien. Die Gewinner ständen am 6. November fest, teilt das Thüringer Wirtschaftsministerium in Erfurt mit.

„Wir wollen mit diesem Preis nicht nur die Qualität und Innovationen im Thüringer Tourismus fördern, sondern auch neue Netzwerke schaffen und die Sichtbarkeit guter Praxisbeispiele erhöhen“, erklärt Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller.

Lieblingsarbeitgeber gesucht

Die Preise würden in Form eines Gütesiegels vergeben, das jeweils mit einer Geldprämie verbunden sei. Gesucht würden „Lieblingsarbeitgeber“ - Unternehmen, die sich durch eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur auszeichneten. In der Kategorie Service und Qualität gehe es um hochwertige und kreative touristische Produkte oder Dienstleistungen und in der Kategorie Nachhaltigkeit um Konzepte für einen nachhaltigen Tourismus.

Mit einem Sonderpreis würde der Touristiker oder die Touristikerin des Jahres gekürt. Vorschläge könnten bis 30. September eingereicht werden.