Erfurt - Seit der offiziellen Ankündigung von Sahra Wagenknecht, eine eigene Partei gründen zu wollen, verzeichnet die Thüringer Linke nach eigenen Angaben mehr neue Mitglieder als üblich. „Einige sind nun gegangen, doch viele kommen!“, sagte die Linke-Vorsitzende Ulrike Grosse-Röthig laut einer Mitteilung vom Montag. Binnen einer Woche seien 26 Menschen der Linken in Thüringen neu beigetreten. „Das sind deutlich mehr als gewöhnlich in einer vergleichbaren Woche“, hieß es. Zugleich seien 15 Menschen als Mitglied aus dem Landesverband ausgeschieden.

Vor einer Woche hatte die bisherige Linke-Politikerin Sarah Wagenknecht offiziell angekündigt, aus der Linken auszutreten und eine eigene Partei gründen zu wollen. Mehrere Bundestagsabgeordnete schlossen sich ihr an - die Linke-Bundestagsfraktion steht damit vor dem Aus.

Nach Angaben der Thüringer Linken seien es vor allem „jüngere und gewerkschaftlich sowie gesellschaftlich Aktive, die in diesen Tagen eintreten“. Auch in anderen Landesverbänden überwiegen demnach die Neueintritte in die Partei gegenüber der Zahl ausgetretener Mitglieder. Die Thüringer Linke hatte im Juni noch rund 3400 Mitglieder. Wie viele es inzwischen sind, teilte die Partei zunächst nicht mit.