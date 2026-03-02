Konkrete Gefährdungshinweise für Thüringen sieht Innenminister Georg Maier derzeit nicht. Dennoch sei die abstrakte Gefahr einer Gegenreaktion des Irans auch auf Deutschland größer geworden.

Erfurt - Nach Einschätzung von Thüringens Innenminister Georg Maier ist die Gefahr größer geworden, dass Gegenreaktionen des Irans auch auf Deutschland abzielen könnten. „Man muss immer Betracht ziehen, dass das angegriffene Land asymmetrisch reagiert. Das heißt also nicht in Form von direkten Gegenschlägen auf die Angreifer, sondern eben auch durch Angriffe auf Verbündete Nationen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Deutschland werde dabei als Verbündeter Israels angesehen. „Deshalb müssen wir immer damit rechnen, dass es zu solchen asymmetrischen Gegenreaktionen kommt.“

Minister warnt vor Netzwerken im Ausland

Maier gab zu bedenken, dass die Revolutionsgarde, die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft sei, ein Netzwerk im Ausland hat. Man habe zudem die Erfahrung gemacht, dass sogenannte Schläfer oder Low-Level-Agenten Anschläge verüben können. „Diese abstrakte Gefahr, die ist da, die ist größer geworden“, sagte Maier. Er habe aber keine konkreten Gefährdungshinweise, auch nicht für Thüringen.