Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen kassieren einen Dämpfer. Beim VfL Oldenburg bauen sie nach einer überzeugenden ersten Halbzeit stark ab.

Anna Szabo (l) und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC verloren nach Pausenführung noch deutlich in Oldenburg. (Archivbild)

Oldenburg - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den fünften Auswärtssieg nacheinander verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller musste sich beim Tabellennachbarn VfL Oldenburg mit 30:35 (19:17) geschlagen geben. Linksaußen Anna Szabo avancierte vor 1.364 Zuschauern mit sechs Toren zur besten Werferin des THC, der mit 21:11 Punkten Rang vier vor den Oldenburgerinnen (16:12) belegt.

Obwohl sich Torjägerin Johanna Reichert intensiver Bewachung ausgesetzt sah, fanden die Thüringerinnen sofort ins Spiel und überzeugten im Angriff mit Variabilität und hohem Tempo. Defensiv offenbarten die Gäste allerdings Schwächen im Deckungszentrum, so dass sie zur Pause nur knapp führten.

THC gerät nach der Pause völlig aus dem Tritt

Nach dem Wechsel kamen die Thüringerinnen völlig aus dem Tritt. Sie scheiterten nun wiederholt an der immer stärker werdenden Oldenburger Torhüterin Madita Kohorst und fanden defensiv keinerlei Zugriff mehr.

Mit einem 8:0-Lauf wandelten die Gastgeberinnen einen 20:22-Rückstand (35. Minute) in eine 28:22-Führung (47.) um. Zwar bäumte sich der THC noch einmal auf, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz.