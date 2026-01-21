Lange sieht es für die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen so aus, als könnten sie ihre Siegesserie fortsetzen. Doch in der Schlussphase geht ihnen die Kraft aus.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den sechsten Sieg nacheinander verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Mittwochabend vor heimischer Kulisse dem neuen Tabellenführer HSG Blomberg-Lippe mit 23:26 (14:13). Johanna Reichert war vor 1.035 Zuschauern mit acht Toren einmal mehr die beste Werferin des THC, der mit 17:9 Punkten weiterhin Rang vier belegt.

Das Topspiel war zunächst von großer Nervosität geprägt. Die Thüringerinnen konnten sich allerdings auf ihre starke Torhüterin Laura Kuske verlassen und führten nach neun Minuten mit 4:2. Danach brachten beide Teams mehr Tempo in ihre Aktionen, leisteten sich dabei aber eine recht hohe Fehlerquote.

Dem THC gelang es, sich zwischenzeitlich auf 12:8 (23. Minute) abzusetzen, doch in der Folge wurden die Gäste immer stärker. Sie erstickten mit ihrer physischen Abwehr den Spielfluss der Thüringerinnen und gingen in der 52. Minute durch Nuria Bucher erstmals überhaupt in Führung (22:21). Den Gastgeberinnen fehlte in der Schlussphase die Energie, um dem Spiel noch einmal eine Wende geben zu können.