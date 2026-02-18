Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen können Tabellenführer Borussia Dortmund nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten. Nach dem Wechsel brechen in der Defensive alle Dämme.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre sechste Saisonniederlage in der Bundesliga hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Mittwochabend vor heimischer Kulisse dem Spitzenreiter Borussia Dortmund nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 22:33 (13:12). Johanna Reichert, Jana Scheib und Anna Szabo waren vor 1.328 Zuschauern mit jeweils fünf Toren die besten Werferinnen des THC, der als Tabellenvierter nun 21:13 Punkte aufweist.

Die Thüringerinnen führten schnell mit 2:0, blieben dann aber gegen die kompakte BVB-Abwehr fast acht Minuten ohne weiteren Treffer und gerieten in Rückstand. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit brachten die Gastgeberinnen mehr Tempo in ihre Aktionen, während sich der Tabellenführer ungewohnt viele technische Fehler leistete. Bis zur Pause eroberte der THC eine knappe Führung zurück.

Nach dem Wechsel steigerten die Gäste ihr Angriffsniveau deutlich. Der THC hielt zunächst den Anschluss, doch als beim BVB Nationaltorhüterin Sarah Wachter immer stärker wurde, zog der Favorit mit einem 8:0-Lauf vorentscheidend auf 29:20 (52. Minute) davon. Den konsternierten Thüringerinnen gelang dann auch keine Ergebniskosmetik her.