Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen können beim BVB nicht an ihre zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Schon zur Pause liegen sie fast aussichtslos zurück.

Dortmund - Ohne ihre verletzte Toptorjägerin Johanna Reichert haben die Handballerinnen des Thüringer HC in der Bundesliga die dritte Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Herbert Müller musste sich bei Borussia Dortmund mit 31:36 (15:23) geschlagen geben. Csenge Kuczora war mit zehn Toren die beste Werferin des THC, der nun bei 7:7 Punkten steht.

Beide Teams suchten von Beginn an das Tempospiel und lieferten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch. Als bei den Dortmunderinnen jedoch Nationaltorhüterin Sarah Wachter immer besser ins Spiel fand, musste der THC abreißen lassen. Mit einem 6:1-Lauf setzten sich die Dortmunderinnen bis zur Pause auf acht Tore ab, wobei sie auch vom passiven Abwehrverhalten der Gäste profitierten.

Nach dem Wechsel nahm das Tempo etwas ab, doch der BVB behielt jederzeit die Kontrolle und ließ bei den Thüringerinnen keine Hoffnung auf eine Aufholjagd mehr aufkommen. Die höchste Führung war beim 30:20 (44. Minute) erreicht. In der Schlussphase gelang dem THC noch Ergebniskosmetik.