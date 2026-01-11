Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.

16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)

Mosonmagyaróvár - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind mit einer Niederlage in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntagnachmittag beim ungarischen Erstligisten Motherson Mosonmagyaróvár mit 34:36 (15:16). Mit 16 Toren avancierte Johanna Reichert zur besten Werferin beim THC.

Das Team von Trainer Herbert Müller fand nur mühsam in die Partie und ließ in der Anfangsphase viele Chancen liegen. Mitte der ersten Halbzeit stabilisierten sich die Thüringerinnen im Angriff, offenbarten aber große Lücken in der Defensive und gerieten so bis zur Pause knapp in Rückstand.

Nach dem Wechsel nahm das Tempo auf beiden Seiten noch zu. Beim THC machte sich das Fehlen von Anika Niederwieser und Josefine Hanfland im Mittelblock schmerzlich bemerkbar. Zwar hielt die überragende Reichert ihr Team lange im Spiel, doch in der Schlussphase zogen die Ungarinnen vorentscheidend auf 35:32 (57. Minute) davon.