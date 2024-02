Bad Langensalza - Mit dem vierten Sieg nacheinander haben sich die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC in der European League vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend den französischen Club Chambray Touraine vor heimischer Kulisse souverän mit 29:22 (14:9) und verteidigte die Tabellenführung in der Gruppe B erfolgreich. Zur besten Werferin avancierte Johanna Reichert mit elf Toren. Bereits das Hinspiel vor zwei Wochen hatte der THC deutlich mit 32:25 für sich entschieden.

Die Thüringerinnen, die zuletzt von einer Krankheitswelle geplagt worden waren, fanden nur mühsam ins Spiel und gerieten anfangs mit 1:4 (8. Minute) in Rückstand. Mit starken Paraden verhinderte die glänzend aufgelegte Torhüterin Dinah Eckerle in der Folge, dass sich die Französinnen weiter absetzen konnten. Als der THC ab Mitte der ersten Halbzeit mehr Durchschlagskraft aus dem Rückraum entwickelte, wandelte er mit fünf Toren nacheinander einen 6:8-Rückstand in eine 11:8-Führung um (26. Minute). Angeführt von der überragenden Reichert, die allein im ersten Durchgang siebenmal traf, bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung bis zur Pause weiter aus.

In die zweite Hälfte starteten die Thüringerinnen fahrig. Chambray steckte nicht auf und tastete sich bis zur 48. Minute auf 16:19 (48.) heran. Dann riss jedoch die lange Zeit glücklose Nationalspielerin Annika Lott das Spiel an sich, sodass sich der THC mit einem 4:1-Lauf vorentscheidend auf 23:17 (51.) absetzten konnte.