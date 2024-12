Zum Wiederauftakt in der Bundesliga tun sich die Thüringer Handballerinnen spielerisch schwer, entscheiden das Verfolgerduell gegen Blomberg-Lippe aber dennoch für sich.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich mit einem Sieg in der Bundesliga zurückgemeldet. Im ersten Spiel nach der EM-Pause bezwang das Team von Trainer Herbert Müller die HSG Blomberg-Lippe mit 23:21 (12:9). Vor 1624 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit fünf Toren zur besten Werferin des THC, der in der Tabelle an den Blombergerinnen vorbeizog und als Dritter nun bei 12:4 Punkten steht.

Beide Teams taten sich im Angriff zunächst sehr schwer. Während bei den Gästen die Präzision im Abschluss fehlte, scheiterten die Thüringerinnen wiederholt an Blombergs glänzender Torhüterin Melanie Veith, die bis Mitte der ersten Halbzeit bereits sieben Paraden verbuchte. Nach 15 Minuten stand es erst 4:4. Müller setzte daraufhin mit personellen Rochaden im Rückraum neue Impulse. Prompt entwickelten die Gastgeberinnen mehr Tempo und Durchschlagskraft. Mit einem 5:1-Lauf setzten sie sich auf 11:7 (27. Minute) ab.

Als nach der Pause auch noch Torhüterin Dinah Eckerle immer stärker wurde, baute der THC seinen Vorsprung bis auf 18:12 (42. Minute) aus. In der Folge erlahmte der Spielfluss bei den Gastgeberinnen jedoch zusehends. Blomberg agierte zwar weiterhin fehlerhaft, konnte sich bis zur 58. Minute aber auf 18:20 herantasten, ehe Anna Szabo eine neunminütige Durststrecke der Gastgeberinnen mit ihrem Treffer zum 21:18 beendete. Danach geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.