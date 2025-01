Dortmund - Die Handballerinnen des Thüringer HC eilen in der Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Am Mittwochabend gewann das Team von Trainer Herbert Müller im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer Borussia Dortmund nach einer glänzenden Leistung unerwartet deutlich mit 33:23 (16:12).

Beste Werferin des THC, der nach dem siebten Sieg in Folge als Tabellendritter nun 20:4 Punkte aufweist, war erneut Johanna Reichert. Die Liga-Toptorjägerin erzielte 14 Treffer.

Drei Tage nach dem spektakulären 43:35-Heimsieg in der European League gegen Larvik HK begannen die Thüringerinnen in Dortmund selbstbewusst und kreierten mit schneller Ballbewegung immer wieder Lücken in der BVB-Defensive. Doch auch die Gastgeberinnen fanden im Angriff schnell in ihren Rhythmus, sodass sich ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe entwickelte.

THC bestraft BVB-Torflaute

Bis zum 11:11 (22. Minute) verlief die Partie völlig ausgeglichen, ehe der THC eine siebenminütige Torflaute des BVB mit einem 4:0-Lauf zum 15:11 (29.) bestrafte.

Nach der Pause pirschten sich die Dortmunderinnen mit schnellen Abschlüssen auf 18:20 (37.) heran, doch in den folgenden 14 Minuten ließ die stabile THC-Deckung nur noch einen weiteren Gegentreffer zu.

Auch im Angriff hielten die Thüringerinnen ihr hohes Niveau und entwickelten vor allem im Rückraum über Reichert enorme Durchschlagskraft. Mit einem 8:1-Lauf zum 28:19 (51.) sorgten sie frühzeitig für eine Vorentscheidung.