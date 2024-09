Thüringens CDU-Chef Mario Voigt stellt sich hinter Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union werden will.

Erfurt - Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat die Einigung von Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU) zur Frage der Kanzlerkandidatur der Union begrüßt. „Gemeinsam mit Friedrich Merz wird es uns gelingen, die Interessen Ostdeutschlands noch stärker in den Mittelpunkt unserer Politik zu rücken“, teilte Voigt nach der Pressekonferenz von Söder und Merz mit. Die beiden Vorsitzenden von CSU und CDU hatten sich zuvor darauf verständigt, Merz als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union den Parteigremien vorzuschlagen.

Voigt betonte, Merz habe die volle Unterstützung der Thüringer CDU. „Die Menschen in den neuen Bundesländern und in Thüringen schätzen es, dass Friedrich Merz für einen konsequenten Richtungswechsel in der Migrationspolitik steht und sich für die wirtschaftliche Stärke unseres Landes einsetzt.“