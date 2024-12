Erfurt - Thüringens neuer Bildungsminister Christian Tischner (CDU) kann einem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wie in Australien etwas abgewinnen. „Ich finde das gut“, sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Aus seiner Sicht wäre das ein gutes Thema für die Kultusministerkonferenz. Es gebe Mobbing in sozialen Netzwerken und die psychischen Auswirkungen seien für Kinder und Jugendliche groß, Kontrolle dagegen sei schwierig, sagte Tischner. „Anstand und Respekt werden leider nicht so sehr gepflegt in sozialen Medien.“

Australien hatte kürzlich per Gesetz ein Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung sozialer Medien auf den Weg gebracht. Die Plattformen sollen zwölf Monate Zeit bekommen, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen. Die Regelung hat international für Diskussionen gesorgt.

Handyverbot in Thüringer Grundschulen

In Thüringen sollen zunächst Handys aus dem Schulalltag an Grundschulen weitgehend verbannt werden. So haben es CDU, BSW und SPD in ihrem Brombeer-Koalitionsvertrag vereinbart. Tischner sagte, dass dafür keine gesetzliche Änderung nötig sei. „Viele, viele Schulen machen das ja schon so“, sagte er. Angestrebt sei eine konkrete Vorgabe des Ministeriums. Vorrang habe das „analoge Lernen“.

Während der Unterrichtszeit soll das Handy nicht genutzt werden. „Das heißt nicht, dass die Kinder nach dem Schulschluss nicht erreichbar sind“, sagte Tischner. Der Anruf, dass das Kind abgeholt werden kann, sei beispielsweise weiter möglich. Es gehe darum, dass die Kinder im Unterricht nicht abgelenkt sind. Auch könnten Lehrerinnen und Lehrer Tablets pädagogisch mit in den Unterricht einbinden.